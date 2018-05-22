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56 مستوطنًا يهوديًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:02 م
56 مستوطنًا يهوديًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
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رحاب منيعم
 
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية عناصر من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان، أن شرطة الاحتلال نشرت عناصرها، إضافة إلى القوات الخاصة المسلّحة في باحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين.

كما أن الشرطة سمحت لـ 56 مستوطنًا باقتحام المسجد من “باب المغاربة” والتجول في باحاته، حيث أدوا بعض طقوسهم التلمودية عند المنطقة الشرقية.

يُشار إلى أن شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان مما يتسبب في اندلاع عدة مواجهات واعتقالات في صفوف المقدسيين وحراس الأقصى الذين يُحاولون التصدّي لتلك الاقتحامات الاستفزازية.

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