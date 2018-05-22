بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ البطريرك لويس روفائيل ساكو لتعيينة كاردينالا
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:00 م
ماريان عيد
هنأ بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، البطريرك لويس روفائيل ساكو لتعيينه كاردينالا.
باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، نهنئ الأربعة عشر كاردينالا الجدد ونخص بالتهنئة بطريرك بابل للكلدان صاحب الغبطة لويس روفائيل ساكو.
وندعو للجميع ولغبطته بدوام الصحة لسنين عديدة وأزمنة سالمة.
باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، نهنئ الأربعة عشر كاردينالا الجدد ونخص بالتهنئة بطريرك بابل للكلدان صاحب الغبطة لويس روفائيل ساكو.
وندعو للجميع ولغبطته بدوام الصحة لسنين عديدة وأزمنة سالمة.