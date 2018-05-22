ابنة عمر الحريري: والدي لديه 3 بنات من 3 زوجات

حلت ميريت عمر الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، ضيفة على زهرة رامي، عبر برنامج "سيرة الحبايب"، على نجوم إف إم.





وتخصص زهرة رامي حلقات برنامجها الرمضاني "سيرة الحبايب" عبر إذاعة "نجوم إف إم"، للحديث عن النجوم الكبار في مصر من خلال الأحفاد والأبناء ومعرفة الكثير من حياتهم التي لم تظهر كثيرًا لوسائل الإعلام.





وقالت ميريت: "والدي الراحل له 3 بنات من 3 زوجات مختلفات ولكننا دائما كنا مرتبطات، ورمضان بالنسبة لنا كان الفترة الوحيدة التي نرى فيها الوالد والذي كان يعمل دائما وكان رمضان بالنسبة لكل الفنانين زمان الإجازة السنوية كل الأعمال تخلص قبل رمضان، وانا كنت مخطوبة وكنت سأعيش في إسكندرية وكان والدي يعرض مسرحية هناك، وكان زمان مفيش تكييفات في البيوت وكنا نلف في المحال من أجل البحث عن جهازي، وكان رمضان بالنسبة له مقدس وكان يصومه كاملا".





وأضافت: "رمضان لم يكن للمسلسلات فقط ولكن لكل حاجة، وأنا قضيت حياتي معه في كواليس المسارح، وكانت متعة من أحلى أيام حياتنا كان شهر رمضان، وزوجي تقدم له في كواليس المسرح لأنه لم يكن هناك إجازة غير في رمضان وذهب ليقابله في الكواليس وقال له إنت مشغول جدا وجاي أقابلك عشان أطلب يد ابنتك، وعمره ما كان يتعصب على أحد، واتفقوا بالفعل على ميعاد قرأة الفاتحة، وإذا كنا نريد حاجة من والدنا كنا نقابله دائما في كواليس المسرح لأنه بميعاد ثابت غير السينما أو التليفزيون أو الراديو".