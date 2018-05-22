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إسرائيل: الطلب الفلسطيني للجنائية الدولية لا صحة قانونية له

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:57 ص
إسرائيل: الطلب الفلسطيني للجنائية الدولية لا صحة قانونية له
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أسماء العزب
 
دعت إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية إلى رفض الطلب الفلسطيني بالتحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم إسرائيلية، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

ووصفت "إسرائيل"، الطلب الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "خطوة مثيرة للسخرية لا صحة قانونية لها".

وقالت إسرائيل، إن الفلسطينيين يستغلون المحكمة الجنائية الدولية لأغراض سياسية.


وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم "الاستيطان، وجرائم الحرب" في فلسطين.

وقال "المالكي" في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي عقب تقديم إحالة ملفي الاستيطان وجرائم الحرب للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية إن "المحكمة أمام اختبار حقيقي، لتحقيق العدالة التي تأخرت في فلسطين بما يكفي".
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