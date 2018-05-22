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رومانيا تعلن نقل سفارتها إلى القدس

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:55 ص
رومانيا تعلن نقل سفارتها إلى القدس
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رحاب منيعم
 
أعلن وزير الخارجية الروماني تيودور ميليسكانو، قرار بلاده بنقل سفاراتها لدي إسرائيل إلي مدينة القدس المحتلة، مشيرًا الي إنه تم احراز تقدم ملموس في اجراءات النقل مرجحا استكمالها في غضون شهر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد صرح بانه ثمة دول أخرى تعتزم نقل سفاراتها الى القدس، لتصبح رومانيا هي رابع دولة في العالم تقرر نقل سفارتها الي القدس بعد الولايات المتحدة الامريكية وجواتيمالا وباراجوي.

المزيد عن: وزير خارجية رومانيا نقل سفارة القدس المحتلة القدس
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