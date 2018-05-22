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أسعار فانوس "محمد صلاح" بالأسواق اليوم الثلاثاء 22/5/2018 بمحافظة بني سويف

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:53 ص
أسعار فانوس محمد صلاح بالأسواق اليوم الثلاثاء 22/5/2018 بمحافظة بني سويف
أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
شهدت محافظة بني سويف، اليوم، إقبالا على فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتى يتراوح سعره ما بين 110 و150 جنيها في الأسوق.

وكان فانوس اللاعب محمد صلاح قد غزا أسواق المحافظة في رمضان 2018، وتتعد أشكالة منها المستوردة والتى يغنى وحوى ياوحوى مع عمل اشكال دائرية ويتراوح سعر مابين 110 الى 150 جنيهًا، ومنها الخشب الذى يتراوح سعره ما بين بـ 50 جنيهًا الى 90 جنيهًا على حسب الحجم.
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