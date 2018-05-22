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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسة ريتا

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 11:53 ص
الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسة ريتا
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ماريان عيد
 
تحتفل الكنيسة الكاثوليكيّة بمصر، اليوم، بعيد القديسة ريتا، حيث تقام العديد من القداسات الإلهيّة على مستوى الكنيسة المصرية الكاثوليكية.

فسيحتفل سيادة المطران جورج شيحان مطران ايبارشية الموارنة بمصر والسودان، بكنيسة مار مارون بمصر الجديدة في تمام الساعة السابعة مساءً، كما أن الأب كمال لبيب الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان، سيحتفل بالقداس الإلهي بكنيسة سانت ريتا بالإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساءً، مع العديد من الاحتفالات في أماكن أخرى. 

الجدير بالذكر أن قداسة البابا أوربانوس الثامن 1826 منحها لقب طوباوية وفي عام 1900 منحها قداسة البابا لاوون الثالث عشر لقب قدِّيسة.

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