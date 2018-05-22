إصابة 53 شخصًا جراء هبوط طائرة سعودية "بلا عجلات" في جدة (صور)





أعلن مكتب تحقيقات الطيران السعودي، عن تعرض 52 راكباً لإصابات طفيفة وتعرض راكبة أخرى لكسور، أثناء عملية إخلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بعد هبوطها اضطرارياً بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.





وعزا المكتب الهبوط، إلى وقوع خلل فني بمنظومة "الهيدروليك" الخاصة بالطائرة.





وأوضح المكتب التابع للهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان، أن الطائرة مستأجرة من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية، وهي من طراز "أيرباص ايه 330".





وأشار إلى أن الطائرة أقلعت في رحلة مجدولة برقم "أس.في 3818" من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش وعلى متنها 141 راكباً إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من عشرة أفراد.





وأضاف المكتب، أنه "أثناء الرحلة تعرضت الطائرة لخلل فني في منظومة (الهيدروليك) ما استدعى تغيير مسارها والتوجه لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة"، حيث هبطت في تمام الساعة (21:50) بالتوقيت المحلي (18:50 ت.غ) من دون نزول العجلات الأمامية وتوقفت في نهاية المدرج.





وبيَّن المكتب، أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار باشرت عملها للتعامل مع الحالة الطارئة وجرى إخلاء الركاب عن طريق مزالق الطوارئ بالطائرة وتعرض 52 راكباً لإصابات طفيفة فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء.



