المسلسل الرمضاني "شورّب" يتصدر نسب المشاهدة في رمضان

يواصل المسلسل الرمضاني "شورب" الذي تبثه يوميا قناة التاسعة تصدر نسب المشاهدة لليوم الخامس على التوالي وقد تعمّق الفارق بين المتصدر وملاحقيه منذ بداية الشهر الكريم حيث بلغت نسبة المشاهدة حسب ارقام ميديا سكان 43,9 بالمائة لمسلسل "شورب" اخراج ربيع التكالي وسيناريو يسري بوعصيدة وبطولة دليلة مفتاحي ولطفي العبدلي ومعز القديري وفريال قراجة وليلى بن خليفة وجاء في المرتبة الثانية مسلسل " تاج الحاضرة" الذي تبثه قناة الحوار التونسي بنسبة 23,4 بالمائة وهو عمل من اخراج سامي الفهري وسوسن الجمني سيناريو رضا قحام وبطولة عدد كبير من الممثلين من بينهم نجيب بالقاضي مريم بن مامي محمد مراد وحيدة الدريدي الشادلي العرفاوي احمد لندلسي وغيرهم.



