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مجلس الدوما يتبنى قانونًا بشأن التدابير المضادة ضد الولايات المتحدة وحلفائها

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:46 ص
مجلس الدوما يتبنى قانونًا بشأن التدابير المضادة ضد الولايات المتحدة وحلفائها
مجلس الدوما الروسي - أرشيفية
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وكالات
 

تبنى مجلس الدوما قانونا "حول الاجراءات المضادة ضد التصرفات غير الودية من قبل الولايات المتحدة ودول اجنبية اخرى".

 

مشروع القانون جاء بمبادرة من مجموعة من النواب برئاسة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ، تسمح بإمكانية فرض عقوبات مضادة ردا على الأعمال غير الودية للولايات المتحدة ودول أخرى التي أيدت العقوبات ضد روسيا.

 

واعتمد الدوما (مجلس النواب) الروسي في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية، مع استثناء مقياس من الوثيقة يدرج جميع الشركات والبنوك الروسية ذات المشاركة الأجنبية تقريبًا في قائمة القيود.

 

المزيد عن: مجلس الدوما روسيا الولايات المتحدة وحلفائها التدابير المضادة
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