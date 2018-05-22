السيطرة على حريق شب بمحصول قمح بأرض زراعية بالبحيرة

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات بنشوب حريق بأرض زراعيه بناحية قرية الجنابهه الشرقية.



إنتقلت قوات الحمايه المدنيه وتبين نشوب حريق بأرض زراعيه بمساحة 4 قيراط تقريبًا منزرعه بمحصول القمح ملك المدعو "زياده ع.م" 45 عاما - فلاح وتم السيطره عليه وإخماده دون حدوث إصابات.







بسؤال مالك الأرض المذكور، إتهم المدعو "شوقى ر.ج" 54 عاما - عامل بالأوقاف، بإضرام النيران بأرضه لوجود خلافات بينهما بسبب الجيره بأرضهم الزراعية.





تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل إتهام المُبلغ له بسبب وجود الخلافات المشار إليها بينهما منذ فترة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.