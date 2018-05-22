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أمينة: "شاركت في مقالب رامز جلال وأنا حامل"

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:34 ص
أمينة: شاركت في مقالب رامز جلال وأنا حامل
امينة ورامز جلال
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الفجر الفني
 

كشفت الفنانة أمينة، عن سر وراء مشاركتها مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه سنويًا، مشيرة إلى أنها كانت حامل ولم تخبر فريق العمل بالأمر.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها أصرت على عدم إخبار فريق العمل بحملها حتى يتم استضافتها وبالتالي الحصول على أموال مقابل المشاركة في العمل.

وقالت أمينة: لاوالله العظيم مش عشان الفلوس.. لكن أي حد يعرف إن الفنانة حامل بيقطعوا رزقها".

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