تيفيز: لم أتفاجئ بفوز يوفنتوس بلقب الدوري
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:43 ص
الفجر الرياضي
كشف الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم فريق بوكا جونيورز، سبب رحيله عن يوفنتوس والعودة مرة أخري للعب في الأرجنتين خلال الفترة الماضية.
وقال تيفيز في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: رحلت عن يوفنتوس، كنت بحاجة للعودة مرة أخري وطني للعيش مع عائلتي.
واضاف تيفيز: أفتقد بشدة ليوفنتوس ولمدينة تورينو، أتابع الدوري الإيطالي على شاشات التليفزيون، لأني لازالت مرتبط باليوفي.
وتابع: سعيد لفوز يوفنتوس بلقب الدوري، ولكني لم أتفاجئ، كنت أعتقد دائماً أنهم سيحصلون على اللقب من نابولي، اليوفي لديه لاعبين على أعلي مستوي.