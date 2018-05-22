المعهد الوطني للاستهلاك ينبّه: ليس كل عصير عصيرا

نبّه المعهد الوطني للاستهلاك في بطاقة نشرها تحت عنوان "موش كل عصير...عصير" الى ضرورة التثبّت من مشروبات العصير الموجودة بالسوق التونسية مشيرا إلى أن عديد المنتجات تُعرض في السوق التونسية تحت تسمية عصير غلال أو ما شابه ذلك، وهي متشابهة من حيث الحجم وطريقة العرض في المساحات التجارية، إلا أن هناك إختلافا كبيرا بينها من حيث التركيبة والقيمة الغذائية."

وبيّن المعهد الفرق بين نوعين وهما العصير و النكتار:

الاول هو عصير نقي، والآخر ليس كذلك، يتم الحصول على عصير الفاكهة عن طريق عصر الفواكه بطرق وعمليات ميكانيكة..

في حين "النكتار" هو خليط من عصير الفاكهة واملاء والسكر، أو عصير الفواكه المركز، أو معجون الفواكه المركز أو خليط من الاثنين ودائما مع إضافة الماء والسكر. وعموما يحتوي النكتار على نسبة أكبر من السكر، من العصير

الحفظ وإلاضافات:بالنسبة للعصيرو النكتار فإن عملية الحفظ تكون فقط بطرق فيزيائية أو بدون مضافات. كما انه يمنع إستعمال الملونات (ويرمزلها بـE101 وE100 ).

القيمة الغذائية: من حيث القيمة الغذائية، يجب التركيز على استهلاك الغلال، أكثر من عصير الغلال (مهما كان نوعه)، لان الغلال الطازجة تحتوي على نسبة أكبر من الاليافكما تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الاكسدة.



