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وزير الخارجية الفلسطيني يصل مقر الجنائية الدولية لطلب التحقيق في جرائم الاحتلال

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:39 ص
وزير الخارجية الفلسطيني يصل مقر الجنائية الدولية لطلب التحقيق في جرائم الاحتلال
رياض المالكي
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أسماء العزب
 

وصل منذ قليل، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لطلب التحقيق في جرائم الاحتلال، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

 

وتشهد فلسطين، احتجاجات كبيرة تتزامن مع افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس.

 

ووقعت مواجهات عديدة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، في الفة والخليل، وعلى طول السياج الأمني مع قطاع غزة، ووقعت إصابات وحالات اختناق نتيجة إطلاق النيران من القوات الإسرائيلية.


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