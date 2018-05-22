البورصة تبدأ تعاملاتها بأرباح 1.7 مليار جنيه





شهدت مؤشرات البورصة صعود جماعى بمستهل تداولات اليوم الثلاثاء, وصعد مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 0.12% مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب على الاسهم الانتقائية والقيادية فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب الى البيع.





وربح رأس المال السوقى 1.7 مليار جنيه ليصل عند مستوى 954.6 مليار جنيه مقابل نحو 952.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.12% ليصل عند مستوى 16800.65 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.38% محققا مستوى 863.70 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.30% محققا مستوى 2202.77 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 199.9 مليون جنيه، من خلال تداول 18.9 مليون سهم، بتنفيذ 962 عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 66 شركة مقيدة، ارتفع منها 21 سهمًا، وتراجعت أسعار 6 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 38 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات العرب وحده نحو البيع مسجلاً 2.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 0.72% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 2.2 مليون جنيه، و 206 ألف جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 30.98%، 68.31% من التداولات.