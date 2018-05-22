مصرع "رضيع" وتفحم منزل إثر تسرب غاز بالنوبارية

لقي طفل رضيع مصرعه، اثر اصابته بحالة اختناق نتيجة اندلاع حريق هائل داخل منزل بمركز النوبارية بالبحيرة.



تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير امن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة غرب النوباريه بنشوب حريق بمنزل بقرية محمد عبد الوهاب.



بالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل مسقوف بالأخشاب والقش ملك المدعو "رجب ع.ع" 28 عاما - فلاح، وتم السيطره عليه وإخماده بمعرفة الأهالى.





بسؤال مالك المنزل المذكور قرر أنه أثناء قيام زوجته بإعداد الطعام حدث تسرب للغاز من إسطوانة البوتاجاز بالمطبخ وإشتعال النيران به وأضاف بإمتداد الحريق لباقى المنزل وإحتراق محتوياته بالكامل ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



نتج عن ذلك وفاة نجل مالك المنزل الطفل "أحمد" عامان، إثر إصابته بحالة إختناق وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى النوباريه العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه نقص الإكسجين بالجسم نتيجة الإختناق ولا توجد شبهه جنائية، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.