نتائج مذهلة لزيت الورد.. جربيها بنفسك

لكل فتاة مقبلة علي الزواج وتحلم لتكون أميرة في ليلة العمر نقدم لكي يوميا مجموعة من النصائح التي تساعدك في ذلك، ونصيحة اليوم تتمثل في تجربة زيت الورد والتي تتميز بأكثر من فائدة للبشرة.



قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرغيت هوبر إن زيت الورد يعد بمثابة ينبوع جمال البشرة، حيث إنه يمنح البشرة ملمسًا ناعمًا كالحرير ويساعد على تجدد الخلايا، مما يُعيد للبشرة شبابها ونضارتها.



وأضافت هوبر أن كريم الوجه المحتوي على زيت الورد يعمل على تخفيف احمرار البشرة المتهيجة، مشيرةً إلى أن زيت الورد غالبًا ما يندرج ضمن مكونات اللوشن ومستحضرات الاستحمام أيضًا بفضل رائحته العطرة.



ويمكن الاستدلال على احتواء مستحضرات التجميل على زيت الورد من خلال المسمى "Rosa mosqueta" أو المسمى "Rosa canina" على العبوة.ا....

