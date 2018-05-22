المملكة تكشف السبب وراء حادث هبوط طائرة "بلا عجلات" في مطار جدة





كشف مكتب تحقيقات الطيران تفاصيل هبوط طائرة "أيرباص"، على متنها 141 راكباً وطاقم الطائرة المكون من عشرة أفراد، اضطرارياً بلا عجلات، بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.





وقال بيان مكتب التحقيقات، ان الطائرة مستأجرة من قبل الخطوط السعودية، وأقلعت من مطار المدينة المنورة في رحلة الى مطار مطار دكا ببنغلادش، وتعرضت لخلل فني تسبب في نزول العجلات الأمامية، وتوقفت في نهاية المدرج.





وأوضح مكتب تحقيقات الطيران “أنه في يوم الاثنين 6 / 9 / 1439 هـ الموافق 21 / 5 / 2018م، كانت الطائرة المستأجرة من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز أيرباص A330 في رحلتها المجدولة رقم (SV3818) من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار دكا – بنغلادش وعلى متنها 141 راكباً وطاقم الطائرة المكون من عشرة أفراد، وأثناء الرحلة تعرضت لخلل فنّي في منظومة الهيدروليك، مما استدعى تغيير مسارها والتوجه لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث هبطت في تمام الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي، دون نزول العجلات الأمامية وتوقفت في نهاية المدرج”.





وبين المكتب، أن “فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار باشرت عملها وتعاملت مع الحالة الطارئة، وتم إخلاء الركاب عن طريق مزالق الطوارئ بالطائرة، وقد تعرّض (52) راكباً لإصابات طفيفة، فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء، وتتلقى حاليًّا العلاج الطبي اللازم، وعلى الفور شكل مكتب تحقيقات الطيران فريقا مختصًّا للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته”.





وقد استطاع قائد الطائرة، إنقاذ 141 راكبا، إضافة الى 10 طاقم الطائرة من كارثة محققة، حينما اضطر أن يغير مسار رحلته المتجهة من المدينة المنورة إلى العاصمة البنغالية (دكا)، والهبوط في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد أن تعرضت الطائرة إلى خلل فني في نظام «الهيدروليك».





وأوضح المتحدث باسم الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، أنه في الساعة الثامنة حدث خلل فني في نظام «الهيدروليك» لطائرة من طراز ايرباص (A330 (رحلتها رقم 3818 المتجهة من المدينة المنورة إلى مطار دكا في بنغلاديش، فتقرر أن تعود إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات تقرر الهبوط بدون إنزال العجلات الأمامية وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة، حتى هبطت بسلام وإنزال الركاب وعددهم 141 من الطائرة مع طاقم الطائرة المكون من 10 ملاحين، وأرجع الطيب نجاح عملية الهبوط إلى كفاءة قائد الطائرة وتكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي والذين تعاملوا مع الوضع بمهنية واحترافية عالية.





كما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادثة، وستقوم الجهة المعنية بإصدار تقرير متكامل عن الرحلة، مشيرا إلى أن الطائرة من ضمن الطائرات المستأجرة.



