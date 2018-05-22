محافظ قنا: اعتمدنا 20 مليونا و169 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال أبريل الماضي

صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأنه تم اعتماد مبلغ 20 مليونا و169 ألفا و744 جنيها لتنفيذ 770 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهرابريل الماضي.



وأشار إلى أن عدد المشروعات الممولة بلغت 770 مشروعًا منها 103 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 14 مليون و423 ألف و244جنيه بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 667 مشروعا بتمويل قدره 5 مليون و746 ألف و500 جنيه.



وأضاف أن ذلك ياتي في الوقت الذي تولي فيه المحافظة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.