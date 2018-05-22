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إسرائيل أول من سينفذ هجمات بطائرة الشبح إف-35 الجديدة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:29 ص
إسرائيل أول من سينفذ هجمات بطائرة الشبح إف-35 الجديدة
هجمات بطائرة الشبح
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وكالات
 

أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء، أن سلاحها الجوي استخدم المقاتلة الشبح الأمريكية الصنع، إف- 35 في عمليات قتالية بالشرق الأوسط، مما يجعلها الدولة الأولى في العالم التي تستخدم هذا الطراز من الطائرات.

 

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عبمكام نوركين، اليوم الثلاثاء، في تصريحات نشرها حساب الجيش الرسمي على موقع "تويتر" مقاتلات f-35 تطير لمهام عملياتية في الشرق الأوسط- نحن الأوائل في تنفيذ ضربة عملياتية في العالم من خلال هذه المقاتلة".

 

وتابع، "وقمنا بذلك مرتين حتى الآن".

 

وكشف قائد سلاح الجو عن تعرض إسرائيل لـ 32 صاروخا أطلقتها "إيران"، من سوريا في الهجوم الذي شنته في 10 مايو الجاري.

 

وقال نوركين، "حين قمنا قبل أسبوعين بغارات جوية على أهداف إيرانية في سوريا أطلق الإيرانيون 32 صاروخا على إسرائيل إلا أننا أسقطنا 4 منها وبقية الصواريخ سقطت داخل سوريا".

 

وأضاف "الدفاعات الجوية السورية أطلقت أكثر من 100 صاروخ أرض-جو على طائراتنا ولم تصب أي طائرة إسرائيلية".

 

وكان الجيش الإسرائيلي شن، يوم 10 مايو الجاري، غارات على مواقع زعم أنها تابعة لقوات إيرانية متمركزة في سوريا وذلك عقب إعلان إسرائيل حصول هجمات صاروخية من الأراضي السورية على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، فيما أعلنت سوريا أن دفاعاتها الجوية قامت بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

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