ظافر العابدين يتحدّث عن رمضان والعائلة وإكراهات العمل

تحدث النجم التونسي ظافر العابدين في فيديو خاص مع مجلة (ليالينا) عن أبرز الطقوس التي يقوم بها في رمضان، والمنافسة الشرسة التي تنتظره مع باقي نجوم الأعمال الدرامية هذا العام.

وقال ظافر في الفيديو إن رمضان بالنسبة إليه يعني العائلة ويحرص على وجوده معهم خاصة مع زوجته وابنته، لكن أصبح هناك صعوبة في قضاء رمضان معهم بحكم انشغاله الدائم في تصوير أعماله الدرامية.

وأضاف بأنه سيقضي رمضان هذا العام مع أصدقائه وزملائه في تصوير مسلسله (ليالي أوجيني)، والذي يخوض به ماراثون دراما رمضان هذا العام.

وتدور أحداث مسلسل (ليالي أوجيني) في فترة الأربعينيات في مصر وتحديداً في بورسعيد، وتتورط إحدى الأميرات في جريمة قتل، ويتدخل شخص في محاولة لمساعدتها فتنشأ بينهما قصة حب.

والمسلسل يشارك في بطولته أمينة خليل، ونادين، ومراد مكرم، وكارمن بصيص، وأسماء أبو زيد، وليلى عز العرب، وهو تأليف إنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.



