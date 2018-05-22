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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في محافظة قنا

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:27 ص
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في محافظة قنا
دولار
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم الثلاثاء بقنا، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

ولقد سجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيها للشراء، 17.70 جنيها للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيها للشراء، 20.63 جنيها للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيها للشراء، و23.29 جنيها للبيع.

فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيها للشراء، و17.75 للبيع.
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