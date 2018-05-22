سفير إيران لدى بغداد ينفي وجود خلافات بين طهران والصدر

وصف السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، علاقات المسؤولين الإيرانيين مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بأنها ودية وأخوية.

وقال السفير إيرج مسجدي في تصريح صحفي: "إيران ترحب بإرادة الشعب العراقي في انتخاب نواب برلمانه وتهنئ جميع الأحزاب والتيارات والائتلافات، التي فازت بأصوات الشعب وتأهلت للمجلس".

وأكد مسجدي أن "إيران تربطها علاقات بناءة بجميع الأحزاب والتيارات والائتلافات، التي فازت بأغلبية كراسي البرلمان في الانتخابات الرابعة، وجميع الفائزين من إخواننا الأعزاء".

وحول ما يتردد من شائعات حول وجود بعض الخلافات بين إيران والصدر، قال مسجدي إن ذلك لا أساس له من الصحة بتاتا، وإن الصدر "من الأصدقاء والإخوة الأعزاء والمؤثرين في البلد الشقيق والجار العراق"، مضيفا أن العلاقات الإيرانية معه "تاريخية ومتجذرة".

من جانبها أعربت الخارجية الإيرانية في وقت سابق عن تفاؤلها إزاء نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ونفت المزاعم عن سعي تحالف "سائرون" الفائز فيها إلى "إخراج إيران من العراق".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أثناء مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أنه لن تكون هناك أي مشكلة بالنسبة للعلاقات الجيدة بين البلدين، قائلا إن نتائج الانتخابات تؤشر إلى رفض الشعب العراقي للسياسات الأمريكية المعادية للمقاومة ولـ"حزب الله".