الصين تكشف عن طائرة نفاثة جديدة.. تعرف على إمكاناتها (فيديو)

تطور الصين طائرة نفاثة طراز "إم إيه - 700" من المقرر أن تقوم بأول رحلة طيران العام المقبل، قبل أن تدخل الخدمة رسميا عام 2021، بعد الحصول استكمال مرحلة الاختبارات.

ويتم تصميم الطائرة داخل الصين لتكون طائرة إقليمية، يمكنها نقل ما بين 78 إلى 85 مشافر، في رحلات قصيرة، وهي تعمل بالوقود التوربيني، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، التي أشارت إلى أن شركة صناعة الطيران الصينية المملوكة للدولة تقوم بتطويرها وأن الطائرة في مرحلة التصميم التفصيلي، في الوقت الحالي.

وبحسب (شينخوا)، فإن شركة صناعة الطيران الصينية "إكس إيه سي" تخطط للقيام بأول رحلة طيران للطائرة بحلول عام 2019، لكنها لن تدخل الخدمة رسميا قبل الحصول على شهادة الطراز من سلطات الطيران المدني.

وتعد طائرة "إم إيه — 700" إحدى طرازات الطائرات، الإقليمية التي تخطط الصين لتصنيعها إضافة إلى أنواع أخرى من الطائرات، ذات البدن الضيق والعريض.

وذكر موقع "إم بي إيه" الأمريكي أن الطائرة تم تصميمها لتقوم برحلات داخلية بين شمال غربي الصين وشمال شرقي البلاد، وأنها تعمل بمحرك تربيني عالي السرعة، مشيرا إلى أن الشركة المصنعة لها تلقت 185 عرضا لشراء الطائرة حتى الآن.