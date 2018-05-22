"شقيق" برشلونة يتأهل لليجا لأول مرة

تأهل نادي ويسكا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا" لأول مرة في تاريخه بالفوز بهدفين نظيفين على مضيفه لوجو.









وتصدر ويسكا الترتيب برصيد 75 نقطة من 40 مباراة متفوقا بـ7 نقاط على سبورتنج خيخون صاحب المركز الثالث قبل مباراتين من النهاية.









وتأسس ويسكا في 1910 على يد مشجعي برشلونة ولا يزال لاعبوه يرتدون قمصانًا بنفس ألوان قمصان بطل إسبانيا، ومدربه روبي كان مساعدًا سابقًا للمدرب الراحل تيتو فيلانوفا في كامب نو.



