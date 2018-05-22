أسعار الدواجن في الاسواق اليوم الثلاثاء 22-5-2018





استقرت أسعار والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 22-5-2018، في ظل توقعات ارتفاع أسعارهما خلال الفترة القادمة بسبب ازدياد الطلب عليها من جهة وبسبب موجة الحر التي تبدأ مع بداية الصيف مما يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الفراخ فيقل العرض مقارنة بالطلب.

وبلغ سعر الكيلو الحي 28 جنيه في المزرعة و31 و32 جنيه للمستهلك.



كما استقرت أسعار البيض اليوم وسجل سعر كرتونة البيض نحو31 جنيه بالمزرعة و35 جنيه للمستهلك .





وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إن اسعار الدواجن ارتفعت مؤخرا رغم تراجع الطلب

