تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018

مع كثرة الشركات المنتجة للهواتف الذكية أصبحت المنافسة أقوى يومًا بعد يوم، وبات السباق على تصدر قائمة الأفضل هاجسًا يؤرق الشركات المنتجة ويضع أمامها تحديات جديدة مع كل إصدار جديد، لذلك سنسلط الضوء اليوم على أفضل الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد لعام 2018.





1- جوجل بيكسل 2 إكس إل Pixel 2 XL

إذا كنت تريد أفضل تجربة ممكنة على نظام التشغيل أندرويد، فعليك الذهاب مباشرة إلى المصدر "جوجل". حيث أصبحت الشركة جادة في تجربة المستخدم وتصميم الواجهة والتي تظهر بالفعل مع نظام أندرويد أوريو 8.1 على هاتف بيكسل 2 إكس إل والذي يوفر سرعة في الأداء وسلاسة في الاستخدام وهذه هي الميزة الأساسية التي تميز بيكسل 2 إكس إل عن المنافسة.





يأتي بيكسل 2 إكس إل بتصميم أنيق مع مواصفات داخلية قوية، وميزة مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيارIP67، بالإضافة إلى ميزات نظام التشغيل وتطبيقات جوجل، مع ثلاث سنوات من التحديثات المضمونة، لذلك تشتهر هواتف جوجل بالاحتفاظ بأدائها لفترة أطول من معظم الهواتف المنافسة.





بالإضافة إلى مواصفات داخلية عالية حيث يعمل الهاتف بمعالج ثماني النوى من كوالكوم سنابدراجون 835، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، مع 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، إضافة إلى بطارية بسعة 3250 ميلي أمبير/ساعة لتوفر لك يوم كامل من الاستخدام.





تمتاز هواتف بيكسل 2 إكس إل بأنها صاحبة أفضل كاميرا حيث حققت أفضل مجموع نقاط على مؤشر DxOMark Mobile، فهي تأتي مع كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابكسل مع مثبت صورة بصري OIS وإلكتروني EIS، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويأتي بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6 إنش وبدقة 1920×1080 بكسل.





إذا كان هناك عيب في هاتف بيكسل 2 إكس إل فهو أنه لا يحتوي على منفذ سماعة الرأس ولا يدعم الشحن اللاسلكي ولا يدعم وجود فتحة بطاقة SD وإذا كنت معتادًا على الحصول هذه الميزات في هواتف أخري فلن تجدها هنا.





خلاصة القول: باستخدام هاتف بيكسل 2 إكس إل ستتمتع بأفضل تجربة لنظام أندرويد من جوجل مباشرةً، حيث يدعم مواصفات هاردوير رائعة ودائمًا ما يحصل على أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد وأكثرها أمانًا، مع كاميرا عالية الجودة يمكن لأي شخص الاستمتاع بها.





شيء آخر: على الرغم من أننا نوصي باستخدام هاتف بيكسل 2 إكس إل الأكبر حجمًا، ولكن هاتف بيكسل 2 الأصغر والأرخص يتمتع أيضًا بنفس المواصفات بالإضافة إلى إنه سهل الاستخدام بيد واحدة.





2- سامسونج جالاكسي إس 9 بلس

يشترك هاتف جالاكسي إس 9 بلس مع سابقه جالاكسي إس 8 بلس الذي تم إطلاقه العام الماضي في نفس أساسيات التصميم، ولكنه حقق أفضل مبيعات على الإطلاق ضمن سلسلته، كما يقدم هاتف جالاكسي إس 9 بلس جميع مزايا الهواتف الذكية التي يبحث عنها المستخدم مثل الشحن اللاسلكي وفتحة بطاقة SD ومنفذ سماعة الرأس ومقاومة الماء والغبار ومستشعر بصمات الأصابع وماسح قزحية العين وميزة التعرف على الوجه، وخدمة Samsung Pay التي هي أفضل خدمة للمدفوعات عبر الهاتف وغيرها من الخدمات الأخرى.





يتميز جالاكسي إس 9 بلس بكاميرا جديدة كلياً فهي تأتي مع جهاز استشعار يعمل على معالجة وتنقية الصور بالإضافة إلى تحديد التفاصيل الدقيقة، كما تقدم الكاميرا أفضل مزيج من الضوء والتفاصيل في لقطات مختلفة، حيث ركزت سامسونج على الكاميرا بشكل كبيرفي هاتف جالاكسي إس 9 بلس، فقدمت كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، إحداهما بفتحة عدسة متغيرة f/1.5 والأخرى بفتحة عدسة f/2.4، لتقدم الكاميرا أفضل اللقطات خاصة في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.





ويأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.2 إنش SuperAmoled بدقة +QHD، ويقدم أداء أسرع من خلال معالج كوالكوم سنابدراجون 845 ثماني النواة ولكنه يدعم شريحة اتصال واحدة، أما النسخة العاملة بمعالج Exynos 9810 ثماني النواة فهي تدعم شريحتي اتصال.





ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجا بايت، ومساحات تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقة Micro SD، مع بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير/ساعة.





أما بالنسبة لاستخدام شريحتي SIM، فإن كل منهما توفر اتصال 4G، وتتيح لك سامسونج إدارة الإعدادات لكل بطاقة SIM، مما يسمح لك بتحديد شريحة SIM افتراضية للمكالمات والنصوص والبيانات.





خلاصة القول: هاتف جالاكسي إس 9 بلس لا يتطلب الكثير من التفكير إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف أندرويد يحمل كل المميزات التي ترغب فيها.





3- هواوي ميت 10 برو

يأتي هاتف هواوي ميت 10 برو Huawei Mate 10 Pro بالكثير من الميزات التي تضعه في المنافسة الرئيسية عكس سابقه ميت 9، فهو يأتي بتصميم من الزجاج أنيق وقوي يتحمل الصدمات مع وجود طبقة من زجاج Gorilla للحماية من الصدمات والخدوش، كما أن الكاميرات المزدوجة التي تم ضبطها من لايكا Leica قادرة على التقاط اللقطات الرائعة بمساعدة معالج كيرين 970 الذي صممته هواوي ويعد المعالج الأول من نوعه المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للهواتف الذكية، كما يتضمن وحدة معالجة عصبية مستقلة "NPU" والتي يمكنها العمل أسرع بـ25 مرة من وحدة المعالجة المركزية CPU العادية.





إلى جانب كل ذلك يقدم هاتف هواوي ميت 10 برو تجربة استخدام مثالية بالجمع بين بطارية سعتها 4000 ميللي أمبير/ساعة حيث يُطلق عليه وحش البطارية ومعالج قوي ومميز مع واجهة المستخدم EMUI مع نظام أندرويد أوريو 8.1 وشاشة قياسها 6 إنش تعمل بتقنية OLED وبدقة 2160×1080 بكسل.





رغم أن برمجيات هواوي يختلف عليها بعض المستخدمين الإ أنها تتحسن عاما بعد عام حيث أنها مع نظام أندرويد أوريو وصلت إلى السهولة في الاستخدام وتضمين الكثير من المزايا التي لا توجد في الهواتف المنافسة، ولكن لا تزال هناك بعض المشكلات المتعلقة بتطبيقات الجهات الخارجية، وبشكل عام تعتبر الجوانب السلبية قليلة.





خلاصة القول: إن هاتف هواوي مايت برو 10 هو جهاز متعدد الوظائف ويتمتع بالكثير من المزايا ويوفر عمر بطارية تدوم يومين.





4- هاتف هواوي بي 20 برو

أهم ما يُميز هاتف هواوي بي 20 برو هو الكاميرا حيث أنه أول هاتف ذكي بثلاث كاميرات خلفية طورتهم هواوي بالتعاون مع شركة لايكا Leica مع دعم تقنيات متطورة مبتكرة للذكاء الإصطناعي لجعل تجربة الكاميرا نابضة أكثر بالحياة.





الكاميرا الأساسية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ،والثانية بدقة 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 ومزودة بمستشعر أحادي اللون (monochrome)، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، مع ميزة التقريب البصري التي تصل حتى 3 أضعاف لالتقاط الصور بعيدة المدى وتمتد إلى 5 أضعاف للتقريب الهجين، بالإضافة إلى مستشعر الصور الحساس لالتقاط صور ذات إضاءة منخفضة بمعدل حساسية ضوء يصل إلى 102400 ISO، مع دعم التركيز التلقائي اعتمادًا على الليزر والتعرف على الوجه والتباين والعمق، كل ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 لالتقاط صور ذاتية "سيلفي" مميزة.





كما يعتبر بي 20 برو هو هاتف هواوي الأكثر روعة وجمالًا، بدءًا من برمجياته المحسّنة والتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث يعمل بمعالج كيرين 970 الذي صممته هواوي ويتضمن وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى ARM Cortex، كما يتضمن وحدة معالجة عصبية مستقلة (NPU) التي تمكنه من العمل أسرع بـ 25 مرة، مع معالج رسوميات Mali-G72 MP12 لتقديم مستويات أداء فائقة، بالإضافة إلى التصميم المذهل ذا حواف دائرية من الزجاج وألوان جديدة مفعمة بالحيوية، ويحمل بطارية سعتها 4000 ميللي أمبير/ساعة.





خلاصة القول: مع ثلاث كاميرات خلفية مذهلة بالإضافة إلى واجهة المستخدم EMUI التي تُقدم مزايا مدهشة يمكنك الحصول على هاتف هواوي بي 20 برو من أجل صور مثالية.





5- هاتف OnePlus 6:

لا يختلف هاتف ون بلس 6 بشكل كبير عن سابقه OnePlus 5T ، إلا أن هاتف ون بلس 6 جاء بشاشة OLED مقاسها 6.3 إنش مع وجود Notch في أعلى الشاشة، ويعمل بمعالج ثماني الأنوية سنابدراجون 845 من شركة كوالكوم، وهو المعالج الأسرع من حيث الأداء حتى الآن، بالإضافة إلى وجود كاميرتين خلفيتين إحداهما زجاجية ذات مظهر أنيق وكاميرا أخري جديدة أكبر، حيث تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.7 وكاميرا أخرى بدقة 20 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.7. كل ذلك جعل الهاتف يأتي بسعر 529 دولار، وهو يعتبر أحد أفضل خيارات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بالنسبة للسعر والمواصفات. أضف إلى ذلك حصوله على تحديثات البرامج بسرعة مع دعمه أحدث إصدارات أندرويد حتى الآن.





خلاصة القول: هاتف ون بلس 6 هو الهاتف الذي يمكنك شراؤه إذا كنت ترغب في الحصول هاتف ذا تصميم أنيق وأداء سريع بسعر رخيص.





النتيجة النهائية:

قد لا تَمتلك هواتف جوجل بيكسل 2 وبيكسل 2 إكس إل الكثير من الميزات مثل بعض الهواتف الأخرى، ولكنهما يقدمان تجربة استخدام متقدمة حتى الآن في المنافسة – ولا تزال الكاميرا بهما أحد أبرز المزايا على الرغم من أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 9 يقترب منهما بالكاميرا الجديدة الموجودة به. لذلك يمكن لأي شخص أن يقدر ما تقدمه جوجل في هواتفها ولكن إذا لم تهمك البساطة وتفضل الحصول على ميزات إضافية، فإن هاتفي سامسونج جالاكسي إس 9 وجالاكسي إس 9 بلس هما الأفضل.



