ويسكا يصعد إلى "الليجا" لأول مرة





صعد نادي ويسكا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، لأول مرة في تاريخه بالفوز 2-صفر على مضيفه لوجو اليوم الإثنين.

وهز أليخاندرو جايار فالجيرا وزميله خورخي بوليدو الشباك ليقودا ويسكا القادم من شمال شرق البلاد إلى تصدر الترتيب برصيد 75 نقطة من 40 مباراة متفوقا بسبع نقاط على سبورتنج خيخون صاحب المركز الثالث قبل مباراتين من النهاية.

وألغى الحكم هدفًا آخر سجله بوليدو بداعي التسلل، واحتفل لاعبو الفريق والجهاز الفني في أرض الملعب بعد صافرة النهاية.

وتأسس ويسكا في 1910 على يد مشجعي برشلونة ولا يزال لاعبوه يرتدون قمصانا بنفس ألوان قمصان لعب بطل إسبانيا.

كما أن مدربه روبي كان مساعدا سابقا للمدرب الراحل تيتو فيلانوفا في كامب نو.

واقترب ويسكا من الصعود الموسم الماضي قبل أن يهزمه خيتافي في ملحق الصعود.

وعانى الفريق خلال تاريخه الكثير من الأزمات، التي اضطرت إدارته لإغلاق أبوابه، لغاية عام 1960 حيث أعيد النادي للحياة، ولعب للمرة الأولى في دوري الدرجة الثانية الإسباني عام 1977.