أوزجان دينيز ينشر صورة له مع مولوده الجديد "كوزاي"
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 08:53 ص
وكالات
نشر الممثل التركي أوزجان دينيز اوّل صورة له تجمعه بمولوده الجديد كوزاي، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمناسبة عيد ميلاده الـ 46، قرر أوزجان اهداء الجمهور هذه الصورة، وارفقها بتعليق يدلّ على حجم سعادته الكبيرة، موجّها رسالة لنجله بانه سيبقى الى جانبه طوال الحياة.
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