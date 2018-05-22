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فرانس فوتبول ترشح محمد صلاح للكرة الذهبية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 08:37 ص
فرانس فوتبول ترشح محمد صلاح للكرة الذهبية
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

تصدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، غلاف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك قبل أيام قليلة على انطلاق المباراة النهائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بمدينة "كييف" الأوكرانية.


وقالت المجلة الفرنسية، إن محمد صلاح مرشح للدخول فى منافسة قوية مع كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها المجلة لأفضل لاعب في العالم كل عام.


وأضافت أن محمد صلاح قدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول حطم خلاله العديد من الأرقام القياسية، جعلته مرشحًا لمنافسة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على حصد الجائزة.

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