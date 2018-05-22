السلطات البريطانية توجه تحذيرًا لأحد أقرباء عروس الأمير هاري

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن السلطات البريطانية وجهت تحذيرا لابن أخ ميغان ماركل بعد دخوله بسكين إلى أحد الأندية في جنوب لندن خلال احتفاله بزواج عمته من الأمير هاري.

وقالت الشرطة، إن أفرادها توجهوا إلى ناد في منطقة كينجستون أون تيمز، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعدما "أعلن رجل صراحة أنه يحمل سكينا خلال سعيه لدخول النادي".

وأوضحت أن شابين في العشرينيات يقومان بزيارة لبريطانيا تلقيا تحذيرا بشأن تصرفاتهما لكن لم يجر احتجازهما. وتخلى أحدهما طواعية عن مسحوق رذاذ ضار.

وحددت وسائل إعلام بريطانية أحدهما بأنه تيلر دولي (25 عاما) ابن أخ ميغان غير الشقيق توماس ماركل. ورفضت الشرطة البريطانية تأكيد هوية الرجلين.

وقالت مسؤولة بالشرطة المحلية في بيان: "في هذه الحالة أجرى الضباط دراسة متأنية للحالة وجرى تسليم الأدوات طواعية وزال الخطر ولذلك تم إغلاق التحقيق بالاكتفاء بتوجيه التحذير".

ولم توجه ميغان، التي حصلت على لقب دوقة ساسكس، دعوة لتيلر دولي لحضور حفل عرسها.