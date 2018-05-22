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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في السوق المحلى ومحلات الصاغة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 08:38 ص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في السوق المحلى ومحلات الصاغة
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استقر سعر الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، متأثرًا باستقرار سعر الأوقية العالمية، حيث يتأثر سعر المعدن الأصفر محليًا بالأسعار العالمية للأوقية.

سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 646 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 554 جنيهًا، أما سعر الجرام من عيار 24 فسجل نحو 738 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5168 جنيه، بينما سجلت الأوقية العالمية نحو 1288. دولار.

وكان الذهب قد شهد أمس تراجعًا بقيمة 4 جنيهات ، فى ظل انخفاض كبير فى سعر أوقية الذهب عالميا التي قد سجلت بالأمس 1282 دولارا
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