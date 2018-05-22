سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في السوق المحلى ومحلات الصاغة

استقر سعر الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، متأثرًا باستقرار سعر الأوقية العالمية، حيث يتأثر سعر المعدن الأصفر محليًا بالأسعار العالمية للأوقية

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سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 646 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 554 جنيهًا، أما سعر الجرام من عيار 24 فسجل نحو

738

جنيهًا

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وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5168 جنيه، بينما سجلت الأوقية العالمية نحو 1288. دولار.