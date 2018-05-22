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يلدريم: واشنطن مسؤولة عن تصاعد التوتر بنقل سفارتها إلى القدس

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 08:43 ص
يلدريم: واشنطن مسؤولة عن تصاعد التوتر بنقل سفارتها إلى القدس
يلدريم
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وكالات
 

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن تصاعد التوتر في المنطقة عبر قرارها الخاطئ المتمثل بنقل سفارتها إلى القدس.

 

جاء ذلك في كلمة ليلدريم، مساء الإثنين، في حفل إفطار لسفراء عدد من الدول الأجنبية في تركيا، في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

 

وندد يلدريم بالعنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وقال، “العالم بحاجة ملحة للسلام والعدالة”.

 

وأضاف أن قتل إسرائيل للفلسطينيين العُزَّل في غزة؛ اضطهاد ووحشية.

 

وتابع: “قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس هو خطأ كبير، لذا واشنطن مسؤولة أيضًا عن تصاعد التوتر في المنطقة”.

 

وأشار إلى أن تركيا لن تقبل أبداً بأمر واقع يهدد أمنها القومي وسلامة أرواح وممتلكات مواطنيها.

 

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين والثلاثاء الماضيين، مجزرة دامية بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين.

 

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية، الذي تم الإثنين، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة”.

 

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