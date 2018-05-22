أوناي إيمري مرشح بقوة لتدريب أرسنال خلفا لـ"فينجر"

قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC ، إن أرسنال سيعلن عن تعيين الإسباني أوناي إيمري، مدربا للفريق خلال الأسبوع الجاري، خلفا للفرنسي أرسين فينجر.

وأوضحت الهيئة أن الرئيس التنفيذي لأرسنال إيفان جازيديس، ورئيس قسم العلاقات بالنادي راؤول سانليهي، ورئيس قسم التوظيف ميسلينتات، هم من قادوا عملية التعاقد مع إيمري.

وأشارت إلى أن إيمري، لا يجيد اللغة الإنجليزية بشكل كامل، لكن حاجز اللغة لن يكون ذو تأثير كبير على انضمامه للفريق.

وكذلك كشفت BBC أن الإسباني ميكيل أرتيتا اللاعب السابق في الفريق، ومساعد جوارديولا في مانشستر سيتي حاليا، من أبرز المرشحين خلفا لفينجر.

وكان المدرب الأسطوري فينجر قد أعلن رحيله عن أرسنال مؤخرا، بعد أن استلم المهمة لأكثر من 20 سنة (منذ 1996).

في المقابل، انفصل إيمري عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الذي توج خلاله الفريق الباريسي بلقب الدوري الفرنسي.

ولم يصدر أي بيان رسمي من أرسنال حتى اللحظة.