بسبب تأخر نتيجة الطعون.. قيادات عمالية لوزير القوى العاملة: "فينك فينك ياسعفان" (فيديو)‎

نشر حمدي عز، نقيب السياحيين بالقاهرة، منذ قليل، علي صفحتة الشصخية "فيس بوك"، فيديو لتجمع العشرات من القيادات النقابية العمالية، أمام المقر المخصص لمديريات القوي العاملة لتلقي طلبات الطعون والترشح بقاعة الفروسية باستاد القاهرة.









وكتب "عز" علي صفحتة الشخصية: "1500 قيادة عمالية ينتظرون نتيجة الطعن والتظلم أكثر من 5 ساعات لاستبعادهم من الانتخابات العمالية 2018".









بينما طالب بعض العمال المتواجدين أمام قاعة الفروسية وزير القوي العاملة محمد سعفان للرد عليهم قائلين " رد علينا ياسعفان" و"فينك فينك ياسعفان"، وذلك لإطلاعهم علي مصير 1500 نقابي ونقابية من محافظة القاهرة مستبعدين من قوائم الترشح.