شرطة لندن توجه تحذيرا لأحد أقرباء النجمة ميجان ماركل بعد دخوله ناديا ومعه سكين

ذكرت شبكة سكاي نيوز يوم الإثنين أن السلطات وجهت تحذيرا لابن أخي ميجان ماركل بعد دخوله بسكين لأحد الأندية في جنوب لندن خلال احتفاله بزواج عمته من الأمير البريطاني هاري.

وقالت الشرطة إنه جرى استدعاؤها لناد في منطقة كينجستون-أون-تيمز في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما ”أعلن رجل صراحة أنه يحمل سكينا خلال سعيه لدخول النادي“.





وقالت الشرطة إن شابين في العشرينيات يقومان بزيارة لبريطانيا تلقيا تحذيرا بشأن تصرفاتهما لكن لم يجر احتجازهما.