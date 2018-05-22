شكوى ريينا وكانافارو وأرونيكا بسبب علاقتهم بالمافيا

قُدم بلاغ بلجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ضد كل من الحارس الإسباني بيبي ريينا (نابولي) والمدافعين باولو كانافارو (ساسولو) وسالفاتوري أرونيكا، وذلك بسبب الاشتباه في علاقتهم بأشخاص يرتبطون بمافيا "كامورا"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وترتكز الاتهامات على تحقيقات تقوم بها إدارة مكافحة المافيا بنابولي مررت بعض نتائجها للاتحاد الإيطالي الذي فتح تحقيقاً

وربما يعني هذا الأمر أيضاً الإبلاغ عن أندية نابولي وساسولو وباليرمو التي ينتمي لها اللاعبون الثلاثة. ووفقاً لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، فإن ريينا جمعته "علاقة صداقة غير لائقة" مع غابرييلي إسبوسيتو الذي سبق وأدين بتهم تتعلق بعالم الجريمة المنظمة، وأيضاً مع شقيقيه فرانشيسكو وجوزيبي وهما مالكان لوكالة (يوروبيت) للمراهنات.

وبالنسبة لكانافارو فتجمعه علاقة صداقة مع إسبوسيتو وشقيقيه منذ 2009 ويفترض انه حاول عن طريقهم بيع ساعة "مجهولة المصدر" بـ400 ألف يورو، ومن ضمن التهم الموجهة ضده أيضاً اقراض اسبوسيتو بطاقته الائتمانية لأنشطة غير قانونية.