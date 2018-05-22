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نيابة السويس تنتهي من معاينة أسانسير المستشفى العام عقب سقوطه

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:21 ص
نيابة السويس تنتهي من معاينة أسانسير المستشفى العام عقب سقوطه
صورة أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
انتهى رجال النيابة العامة بالسويس، من معاينة أسانسير مستشفى السويس العام بعد تعرض سيدة فى العقد الخامس من العمر للسقوط داخل بئره، مما تسبب فى إصابتها بكسور فى العمود الفقرى والحوض وأجزاء من الجسد.

وتحفظ فريق النيابة العامة على مستندات خاصة بأسانسير المستشفى ومواعيد صيانته وكيفية صيانة الأسانسيرات بالمستشفى.

وشكلت مديرية الصجة بالسويس لجنة للتحقيق فى الحادث مكونة من الإدارة الهندسية والفنية والقانونية والإدارية.

كانت سيدة فى العقد الخامس من العمر سقطت من الدور الرابع فى بئر أسانسير المستشفى العام، وحررت أسرة السيدة المحضر رقم 2563 جنح قسم شرطة السويس.

واتهمت أسرة السيدة آمال سعيد عامر 54 عاما، إدارة مستشفى السويس العام بالإهمال الجسيم، لقيامهم بترك الأسانسير بدور صيانه، مما تسبب فى إصابة السيدة بكسور بالعمود الفقرى والحوض وأجزاء أخرى من الجسد.
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