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وكيل صحة السويس يفتح تحقيقا عاجلا حول واقعة سقوط أسانسير المستشفى العام

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:16 ص
وكيل صحة السويس يفتح تحقيقا عاجلا حول واقعة سقوط أسانسير المستشفى العام
الدكتور لييب محمد كمال
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أبوبكر عبد المعز
 
قال الدكتور لييب محمد كمال، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه قرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة سقوط سيدة فى أنسانير مستشفى السويس العام.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين فى تلك الواقعة، مشيرًا إلى أن المديرية سترسل لجنة من الشئون القانونية لتحقيق فى الواقعة.

وكانت سيدة في العقد الخامس من العمر من الدور الرابع قد سقطت فى بئر أسانسير المستشفى العام، وحررت اسرة السيدة المحضر رقم 2563 جنح قسم شرطة السويس.

واتهمت أسرة السيدة آمال سعيد عامر 54 عام إدارة مستشفيي السويس العام بالإهمال الجسيم، لقيامهم بترك الأسانسير بدون صيانة مما تسبب في إصابة السيدة بكسور بالعمود الفقرى والحوض وأجزاء أخرى من الجسد.
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