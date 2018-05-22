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اليوم.. وفاء عامر ضيفة برنامج "أول كل حاجة" على إذاعة "نغم إف إم"

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:57 ص
اليوم.. وفاء عامر ضيفة برنامج أول كل حاجة على إذاعة نغم إف إم
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سعد نبيل
 

تحل الفنانة "وفاء عامر" اليوم ضيفة ببرنامج "أول كل حاجة" في تمام الساعه 2:45 إلى 3:15 مساءً مع المذيعه دنيا صلاح عبدالله على إذاعة: "نغم إف إم". 

 ويذكر أن اللقاء يتناول "أول كل حاجة" في حياه النجم حيث يتحدث الضيف لمده نصف ساعة تقريبًا عن الخطوات الأولي في أمور حياتهم وعاداتهم اليومية ومدي ارتباطهم بالأشياء القديمة.

اليوم.. وفاء عامر ضيفة برنامج "أول كل حاجة" على إذاعة "نغم إف إم"
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