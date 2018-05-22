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حازم إمام: التتويج بالكأس سيدفعنا لتقديم الأفضل في الموسم الجديد

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:59 ص
حازم إمام: التتويج بالكأس سيدفعنا لتقديم الأفضل في الموسم الجديد
حازم إمام
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الفجر الرياضي
 

 

قال قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حازم إمام، إن علاقته بالمدير الإداري بالقلعة البيضاء، أيمن حافظ، جيدة، وما حدث معه عبارة عن "نرفزة" بسيطة وانتهت سريعا.

 

وأضاف "إمام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين: "علاقتى بأيمن حافظ ممتازة ويتعامل مع جميع اللاعبين بالفريق بشكل جيد للغاية".

 

وتابع: "حصلنا على جميع مستحقاتنا المالية ومكافأت الفوز بكأس مصر كاملة وأشكر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على دعمه ومساندته المستمرة  للفريق".

 

واختتم قائد الأبيض: "التتويج بكأس مصر سيفرق مع اللاعبين قبل الموسم الجديد.. سأشجع محمد صلاح وليفربول أمام ريال مدريد رغم أننى مدريدي".

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