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فاروق جويدة: الوطن عندي هو المكان والعمر والحياة والقبر

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:57 ص
فاروق جويدة: الوطن عندي هو المكان والعمر والحياة والقبر
الشاعر فاروق جويدة
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نعيم يوسف
 
قال الشاعر فاروق جويدة، إن بعض القصائد تكون مرتبطة بذكريات وأحداث مهمة، وبالتالي تكون علامات في تاريخ الشاعر، مثل ما كتبه في قصيدة "ماذا أصابك يا وطن"، والتي كتبها عند غرق العبارة.

وأضاف "جويدة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" الفضائية، الاثنين، أن الأماكن تؤثر فيه جدا، ولذلك فإن الوطن لديه ليس هو الأغاني المكتوبة في 3 دقائق، فالوطن هو المكان والعمر والحياة والقبر.
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