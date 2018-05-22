مرتضى منصور يرفض رحيل النقاز عن الزمالك

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رحيل التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق في حال تلقيه أي عرض عقب مونديال روسيا.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين: "هناك عدد من الأندية الخليجية تريد ضم اللاعب "النقاز"، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به مؤخرا مع القلعة البيضاء، منذ مباراة القمة أمام الاهلي ونهائي كأس مصر بالإضافة لرغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف أوروبية".

وتابع: "جاء رفض رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور برحيل حمدى النقاز لحاجة الفريق الماسة إلى جهوده خاصة بعد ظهوره بمستوى رائع في الأدوار النهائية لكأس مصر وتقديمه مباريات تكتيكية جيدة، جعل وجوده بالفريق ضرورة كأحد الدعائم الأساسية بالفريق في الموسم المقبل رغم الإغراءات الكبيرة".