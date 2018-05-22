مئات العمال يحتجون على تأخر طعون الانتخابات أمام ستاد القاهرة (فيديو وصور)

نشر حمدي عز، نقيب السياحيين بالقاهرة، عبر صفحتة الشخصية "فيسبوك" منذ قليل، تجمع للعشرات من القيادات النقابية العمالية، أمام بوابة ستاد القاهرة، وذلك لانتظار الطعون المقدمة على استبعاد اكثر من 1550 نقابي ونقابية من قوائم الترشح بالمحافظة.





وعبر "عز" عن استيائه الشديد، بسبب تاخر نتيجة الطعون، قائلًا: "قيادات عمالية بين الذل والمهانة ينتظرون الطعون.. وبداية السخط بسبب تأخر النتيجة واستبعادهم من الانتخابات".





وتابع عبر صفحتة الشخصية: "انتخابات تحت حصار الأمن المركزي، أكثر من 1550 نقابي مرشح مستبعدين ولا نعرف مصيرهم حتى الآن".









وجلس المئات من القيادات النقابية على رصيف قاعة الفروسية، مقر تلقي طلبات الترشح والطعون لمديرية القوى العاملة باستاد القاهرة، محاطين ببعض من عربات الشرطة وأفراد من الأمن المركزي.



