الأهلي والزمالك يتصارعان على ضم مدافع سموحة

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسئولي الأهلي والزمالك يتصارعون على ضم مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة عبد الله بكري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن صراع الأهلي والزمالك على ضم اللاعب يأتي بسبب تألقه الشديد فى مباريات فريقه، الأمر الذي جعل رئيس سموحة المهندس محمد فرج عامر يطلب 20 مليون جنيه قيمة انتقال اللاعب.

وتابع: "رغم المغالاة الكبيرة في قيمة اللاعب ماليا إلا أنه مازالت المفاوضات من الناديين جارية مع مسئولي النادي السكندري".