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أيمن حافظ: يجب أن نصنع تمثالا لـ"مرتضى منصور" بسبب إنجازاته مع الزمالك

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:30 ص
أيمن حافظ: يجب أن نصنع تمثالا لـمرتضى منصور بسبب إنجازاته مع الزمالك
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 

قال المدير الإداري بنادي الزمالك أيمن حافظ، إن المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، يستحق أن نصنع له تمثالا ونوجه له الشكر كثيرا على ثقته الكبيرة ودعمه المستمر للفريق.

 

وأضاف "حافظ" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن إنجازات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تتحدث عن نفسها  في الزمالك.

 

وتابع: "أحمد مرتضى منصور يخدم الزمالك حبا فى القلعة البيضاء.. وإسماعيل يوسف وخالد جلال ويوسف بامبو وأمير عزمي وأيمن عبد العزيز لعبوا دورا كبيرا في الزمالك".

 

وأوضح "حافظ" أنهم سيحددون الراحلين والمعارين عن فريق الزمالك بناء على تقرير خالد جلال المدير الفني، منوها أن التدعيمات الجديدة لن تزيد عن 4  لاعبين فقط.

 

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