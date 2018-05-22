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الزعيم يسخر من جمهوره بعد الحلقة الخامسة من "عوالم خفية".. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:31 ص
الزعيم يسخر من جمهوره بعد الحلقة الخامسة من عوالم خفية.. تعرف على التفاصيل
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شيماء عطية
 


فاجأ الزعيم عادل إمام جمهوره برسالة ساخرة في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "عوالم خفية"، حيث ظهر في أحداث مشاهد العمل رقم تليفون بوضوح، وبإدخال الرقم عبر تطبيق "Truecaller" والذي يكشف هوية صاحب الرقم، يظهر الاسم "يا تافه شوف حاجة مفيدة تعملها-عادل إمام".


مسلسل "عوالم خفية" تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته مي سليم وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب. 



الزعيم يسخر من جمهوره بعد الحلقة الخامسة من "عوالم خفية".. تعرف على التفاصيل
الزعيم يسخر من جمهوره بعد الحلقة الخامسة من "عوالم خفية".. تعرف على التفاصيل
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