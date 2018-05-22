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الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية.. ويجب إعادة النظر (صور)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:20 ص
الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية.. ويجب إعادة النظر (صور)
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آيات عامر
 
قال الدكتور على سعد علي الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن محافظة المنوفية شهدت حالات حيوانات نافقة عديدة، نتيجة الإصابة بمرض الجلد العقدي، مشيرا إلى أنه مازال وكيل الوزارة جالسا على كرسيه، متأملا فى حصوله على درجة وكيل الوزارة.

وأضاف فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية فقط، ولا بد من إعادة النظر فى الحملات المتكررة التي تضر أكثر مما تفيد. 

وأكد الأمين العام المساعد للبيطريين، أن تلك الصور للحيوانات النافقة تمثل صفعة جديدة للقائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، الدكتور موسى عبد الحميد سليمان، ومحافظ الفيوم الدكتور جمال سامى، والدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.
الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية.. ويجب إعادة النظر (صور)
الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية.. ويجب إعادة النظر (صور)
الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية.. ويجب إعادة النظر (صور)
الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية.. ويجب إعادة النظر (صور)
الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية.. ويجب إعادة النظر (صور)
الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية.. ويجب إعادة النظر (صور)
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