الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين: أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية.. ويجب إعادة النظر (صور)

قال الدكتور على سعد علي الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن محافظة المنوفية شهدت حالات

حيوانات نافقة عديدة، نتيجة الإصابة بمرض الجلد العقدي، مشيرا إلى أنه مازال وكيل الوزارة جالسا على كرسيه، متأملا فى حصوله على درجة وكيل الوزارة.

وأضاف فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن أمراض الحيوان ليست حمى قلاعية فقط، ولا بد من إعادة النظر فى الحملات المتكررة التي تضر أكثر مما تفيد.



