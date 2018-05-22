الشاطر يكشف شروط الزمالك للاستغناء عن باولو وسالم

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن مصدر مسئول بنادي الزمالك أكد أن مجلس الإدارة طلب من أي لاعب يريد الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية أن يأتي بعرض رسمي مناسب للاعب والنادي.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن مجلس إدارة الزمالك شدد على أنه لا رحيل لأي لاعب في الأبيض بدون مقابل ومجلس الإدارة لن يقبل رحيل أى لاعب بدون مقابل، خاصة اللاعب حسام باولو والمهاجم محمد سالم.